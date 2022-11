OL : Laurent Blanc n'a pas peur du Vélodrome

Dans : OL.

Par Claude Dautel

De retour en Ligue 1, Laurent Blanc sait que l'accueil du Vélodrome sera bouillant dimanche soir pour l'Olympique Lyonnais. Mais l'entraîneur de l'OL n'est pas du genre à se laisser impressionner.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, mais également ancien entraîneur du PSG, et désormais sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc ne laisse personne indifférent du côté de la cité phocéenne. Mais dimanche soir, il est clair que Le Président va avoir les oreilles qui sifflent, la rivalité entre l’OM et l’OL étant devenue presque plus musclée qu’entre Marseille et Paris. Et la situation sportive des deux clubs ne va pas calmer les choses, Lyon arrivant au Vélodrome dans la foulée de deux victoires rassurantes, tandis que la formation d’Igor Tudor est au bord de la crise. A deux jours de ce grand rendez-vous de Ligue 1, Laurent Blanc sait que cela sera chaud dans le stade marseillais, mais il ne voit aucune raison pour ses joueurs de craindre quoi que ce soit, bien au contraire.

Laurent Blanc se régale de défier l'OM au Vélodrome

🎙 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰 en conférence de presse à 2 jours du match #OMOL "On a bien travaillé cette semaine. On sait qu'on a encore des difficultés. Lille a été meilleure que nous dans beaucoup de domaines en première période, que ce soit physique ou technique" pic.twitter.com/ji0xbpJdQ9 — Olympique Lyonnais (@OL) November 4, 2022

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais est impatient de vivre ce choc dans un Vélodrome archi-comble et qui voudra enfin pouvoir fêter une victoire, ce qui ne lui est plus arrivé depuis quelques semaines. Face au médias, Laurent Blanc a confié son plaisir de revivre tout cela. « OM-OL, c’est un match particulier car il y a de l'ambiance, de l'agitation. Il faut vouloir jouer des matchs comme celui-là. S'il n'y avait que des matchs comme celui-là, ce serait parfait. En tant que joueur, j’aimais ces matchs et j'espère que mes joueurs aiment aussi. Sinon cela veut dire qu'ils ne sont pas prêts pour le haut niveau. C’est magnifique, c'est exigeant et parfois troublant mais c'est le pied. C'est un contexte particulier, c'est difficile mais il ne faut pas avoir peur d'aller jouer à Marseille. Là les deux équipes ont la pression et doivent faire un bon match », a confié le nouvel entraîneur de Lyon.