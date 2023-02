OL : Laurent Blanc impitoyable avec Cherki à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, Rayan Cherki s’est imposé comme un titulaire indiscutable à l’OL, où il est actuellement un homme fort.

En grande forme ces dernières semaines, Rayan Cherki a confirmé sa montée en puissance dimanche soir lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais face à Lens au Groupama Stadium (2-1). Auteur d’un but et d’une passe décisive, l’international espoirs français a sans doute réalisé son match référence en Ligue 1. Une excellent nouvelle pour l’OL, plus que jamais tourné vers les jeunes et qui alignait huit joueurs formés au club au coup d’envoi du match contre Lens (Lopes, Diomandé, Lukeba, Tolisso, Caqueret, Cherki, Lacazette, Barcola). Pour Rayan Cherki, il est clair que la nomination de Laurent Blanc a été très positive. Il faut dire que le courant passe bien entre l’entraîneur de l’OL et sa pépite de 19 ans. Au micro d’Olympique et Lyonnais, le consultant Nicolas Puydebois a évoqué la relation entre Laurent Blanc et Rayan Cherki.

Blanc a trouvé le bon ton avec Cherki

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

« Il ne mâche pas ses mots pour en avoir discuté avec Rémy Vercoutre. Quand Blanc a quelque chose à dire, que ce soit Lacazette, Cherki ou un autre, il dit ce qu’il a à dire avec son statut de champion du monde. Il est crédible et légitime » a analysé Nicolas Puydebois, qui croit savoir que Laurent Blanc parle exactement de la même façon à Rayan Cherki ou à un joueur plus ancien comme Alexandre Lacazette. Ce qui confirme une déclaration de l’entraîneur lyonnais, au début de l’année 2023. « Il a beaucoup de talent, mais il faut l’utiliser à bon escient et l’utiliser pour le bien de l’équipe. Ce n’était pas toujours le cas avec Rayan et cela a donné lieu à des discussions un petit peu chaudes avec lui » avait lancé le champion du monde 1998. Autrement dit, Rayan Cherki est pétri de talent et il le sait. Mais il faut le pousser dans ses retranchements sans prendre de pincettes pour en tirer le meilleur. Chose que Laurent Blanc arrive très bien à faire depuis quelques semaines. Espérons pour l’OL que cela continue car la remontée de Lyon au classement passera forcément par un grand Rayan Cherki.