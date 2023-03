OL : Laurent Blanc est en danger, il a bien compris

Dans : OL.

Arrivé en octobre, Laurent Blanc peine encore à améliorer le classement de l'OL en Ligue 1. Dixièmes du championnat, les Lyonnais n'ont plus que la coupe pour espérer jouer l'Europe. Une situation frustrante pour Blanc mais cela n'affecte pas sa motivation.

Espéré de longue date par les supporters lyonnais, Laurent Blanc est encore loin d'avoir réussi sa mission à l'OL. Pour le moment, il ne fait pas mieux en terme de points que Peter Bosz qu'il avait remplacé en octobre dernier. Les Lyonnais sont toujours englués dans le ventre mou de Ligue 1. Peter Bosz les avait laissés au neuvième rang à l'issue de la 10e journée, ils sont actuellement dixièmes du championnat. De quoi frustrer Laurent Blanc, lequel n'a pas pu améliorer significativement l'effectif lors du dernier mercato hivernal. Si la coupe de France reste un bel objectif réalisable, Laurent Blanc n'est pas assuré d'étancher sa soif de succès dans le Rhône pour le moment.

Blanc veut réussir sa mission, à l'OL de l'aider !

On pourrait facilement penser qu'il devienne las de cette situation sportive mais c'est mal connaître « Le président ». « S'inscrire dans la durée ? Mais il faut des résultats pour qu'un entraîneur dure dans un club. Rien que pour ça, l'encadrement et moi-même, nous sommes motivés pour en avoir. On commence quelque chose avec un groupe très jeune et on va voir comment ça évolue. On est content d'être ici et moi, personnellement, je suis très bien. J'adore mon groupe. J'espère que c'est réciproque. On l'a modulé (cet hiver) car au départ c'était un peu plus difficile. Mais une fois que l'on a dit ça, cela ne suffit pas. On est sympathique, on travaille mais ce sont les résultats qui font que ça dure ou pas. On le sait », a t-il indiqué en conférence de presse ce mercredi.

Laurent Blanc a insisté sur le fait que la Ligue des champions était désormais inaccessible pour l'OL. La faute au retard accumulé au classement et à une équipe pas assez solide. Il s'est notamment plaint de l'absence d'un numéro 6 au mercato, estimant pouvoir être « plus compétitif avec un milieu défensif ». De quoi mettre la pression sur sa direction en vue de l'été prochain, ce qu'il a confirmé à la fin de sa prise de parole. « Parler de la Ligue des champions, tout le monde peut le faire mais après il faut être solide et construit pour y aller. Et là, nous ne sommes pas encore construits pour cela », a t-il conclu. Un tacle précis à la hauteur du défenseur qu'il était.