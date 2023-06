OL ‍: Laurent Blanc dit oui au retour d'Umiti à Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone ne souhaitant pas le conserver, Samuel Umtiti se retrouve sur le marché des transferts. Du côté de l'Olympique Lyonnais, le défenseur peut compter sur des soutiens de poids.

C’est une rumeur lancée par Sport, le quotidien sportif barcelonais, l’Olympique Lyonnais pourrait faire revenir Samuel Umtiti lors de ce mercato 2023. Pour cela, John Textor n’aura qu’à signer un chèque inférieur à 5 millions d’euros, et Joan Laporta validera la vente du champion du monde 2018. Le Barça ne compte plus sur le défenseur français, prêté cette saison à Lecce. Un club qu’il a contribué à maintenir en Serie A. Cependant, nombreux sont ceux qui se demandent si le retour de Samuel Umtiti est réellement une judicieuse idée, au moment où l’ère de l’ADN OL semble devoir être oubliée. Si Jean-Michel Aulas aurait probablement tout fait pour signer Umtiti, cela n’est certainement plus une priorité absolue pour l’Olympique Lyonnais de John Textor. Néanmoins, le joueur de 29 ans a des supporters de poids dans le vestiaire. Et ils pourraient avoir finalement gain de cause.

Umiti de retour à Lyon ?

Il y a tout juste 10 ans @samumtiti célébrait la #SaintValentin avec une demi-volée en lucarne absolument mémorable 🙌😘



𝘽𝙤𝙣𝙣𝙚 𝙛𝙚̂𝙩𝙚 𝙖̀ 𝙩𝙤𝙪𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙢𝙤𝙪𝙧𝙚𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙡'𝙊𝙇 ❤💙 pic.twitter.com/yMxDiKOghS — Olympique Lyonnais (@OL) February 14, 2023

Comme le rappelle Le Progrès, Alexandre Lacazette n’a jamais caché qu’il serait très heureux de voir revenir son vieux compère Samuel Umtiti à l’OL. Parti en 2016 de Lyon pour le Barça, le défenseur a convaincu le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 qu’il était physiquement prêt à tenir le choc, lui qui a malheureusement souvent été blessé après le Mondial en Russie. Mais Lacazette n’est pas le seul à se dire que faire revenir Umiti serait une bonne idée. En effet, le quotidien régional explique que « Laurent Blanc, qui cherche à injecter de l’expérience dans son équipe cette saison, y serait favorable ». Cela ne veut pas dire que l’entraîneur aura gain de cause, mais au moins le message est passé à John Textor. Pour quelques millions d'euros, l'Olympique Lyonnais peut s'offrir un défenseur de classe mondiale, mais d'autres clubs flairent également la bonne affaire. Rien n'est donc gagné dans un sens ou dans l'autre.