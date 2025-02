OL ‍: Lacazette sur le banc contre le PSG, il l'annonce

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En marge du choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, les consultants de l’émission « Tant qu’il y aura des Gones » ont créé leur propre onze. Pour Nicolas Puydebois, Alexandre Lacazette ne doit pas être titularisé.

La réception du Paris Saint-Germain est un nouveau très gros test, après l'OM, pour Paulo Fonseca depuis son intronisation au poste d’entraineur de l’Olympique Lyonnais. Avec deux victoires en trois matchs disputés, l’entraineur portugais permet surtout à son équipe d’être une machine à buts. Les Gones ont déjà inscrit 10 buts depuis que l’ancien technicien du LOSC est sur leur banc. L’occasion rêvée de récidiver contre une équipe aussi redoutable que le PSG. Buteur lors des deux derniers matchs auxquels il a participé, Alexandre Lacazette ne doit toutefois pas être titulaire pour affronter l’actuel leader du championnat. Du moins, c’est ce que pense Nicolas Puydebois, ancien portier de l’OL et fervent supporter de l’écurie rhodanienne.

« Lacazette ? Je préfère mettre Mikautadze »

Dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones », Nicolas Puydebois a pris le temps de faire son propre onze pour affronter le Paris Saint-Germain. Dans sa liste de joueurs titulaires, il ne veut pas y placer Alexandre Lacazette. « J’aurais mis Alexandre Lacazette à la place de Georges Mikautadze pour pouvoir garder la balle dos au but. Mais sur le choix tactique, je suis d’accord parce qu’il ne faut pas trop défendre non plus et pouvoir attaquer. L’équipe est cohérente. J’ai préféré mettre Mikautadze pour qu’il puisse user cette défense parisienne. Il fait beaucoup de courses. Et ça pourrait engendrer de la fatigue dans la défense adverse pour qu’ensuite Lacazette en profite comme face à Montpellier, même si ce n’est pas le même calibre », argumente l’ancien gardien de but professionnel.

Quoi qu’il en soit, seul Paulo Fonseca est maître du destin d’Alexandre Lacazette. Reste à savoir désormais s’il choisira de placer le général sur le terrain pour affronter un adversaire aussi coriace.