OL : Lacazette souffre de la faiblesse de ses coéquipiers

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Efficace depuis son retour cet été, Alexandre Lacazette possède des statistiques honorables. Mais pour permettre à l’Olympique Lyonnais de jouer les premiers rôles en Ligue 1, l’attaquant français devra s’appuyer sur des coéquipiers plus inspirés.

Au moment du premier bilan de la saison, Alexandre Lacazette n’a pas à rougir. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais a réussi son retour, du moins au niveau des statistiques. Après 15 journées de Ligue 1, l’ancien joueur d’Arsenal compte déjà neuf buts et trois passes décisives. Ces chiffres en font le meilleur buteur et le co-meilleur passeur (avec Rayan Cherki) du club cette saison. Mais cela reste insuffisant pour permettre à son équipe de jouer les premiers rôles en championnat.

Avec Paqueta, « ça aurait pu faire mal »

Alexandre Lacazette manque encore d’automatismes avec ses coéquipiers. A moins que le capitaine de l’Olympique Lyonnais, comme le suggère Sylvain Idangar, soit tout simplement mal entouré sur le terrain. « Je suis satisfait de ses débuts, après, s’il avait à ses côtés des garçons de meilleure qualité, il aurait pu être meilleur, a imaginé l’ancien Gone contacté par Olympique-et-lyonnais. Son entente avec Lucas Paqueta était bonne et ça aurait pu faire mal cette année. Malheureusement, il est parti. »

Alexandre Lacazette a inscrit 7 buts sur ses 6 dernières titularisations face à l’OGC Nice. #OLOGCN pic.twitter.com/L3PIOhSO6Y — Data OL (@OL_Data) November 11, 2022

« Lorsque tu l’associes à des éléments d'un niveau technique au-dessus de la moyenne, forcément, il sera plus performant dans le jeu. On le voit plus », a poursuivi Sylvain Idangar, encore indécis sur l'utilisation d'Alexandre Lacazette avec une autre pointe. « Qu’il soit seul ou à deux, Alex marquera toujours, a-t-il commenté. Maintenant, il faut savoir si le coach va continuer avec deux attaquants, si ceux-ci peuvent trouver des automatismes et s'ils peuvent être performants. C’est ça l’interrogation. Les deux joueurs doivent chercher à jouer ensemble et pour l’instant, il y a des choses à améliorer. » Entre Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi, personne ne s’est vraiment démarqué aux côtés de l’international tricolore.