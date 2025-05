OL ‍: Lacazette plutôt que Benzema, Cherki reviendra ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Rayan Cherki a joué son dernier match avec l'OL samedi dernier avant un départ programmé au mercato. Une page se tourne pour le joueur mais aussi pour les supporters lyonnais, frustrés de perdre un tel talent. Cependant, le prodige promet déjà de revenir chez les Gones.

Si l'Olympique Lyonnais a fêté une qualification inespérée en Ligue Europa contre Angers, la soirée du 17 mai dernier a été difficile à encaisser pour les supporters. Ils ont dit adieu à deux joueurs du cru et non des moindres : Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. Le premier est le buteur emblématique de la dernière décennie et un capitaine respecté. Le second est un jeune talent brut qui est sérieusement monté en puissance cette saison. A 21 ans, Cherki commence seulement à confirmer les espoirs placés en lui très jeune. Malheureusement, l'OL n'en profitera pas pleinement et laissera ce bonheur à un autre club dans quelques semaines.

Cherki promet de revenir à l'OL

Est-ce un adieu définitif ou un simple au revoir ? Les supporters rhodaniens craignent un scénario identique à celui de Karim Benzema, parti en 2009 au Real Madrid sans jamais revenir au bercail ensuite. Néanmoins, Rayan Cherki a ouvert la porte à un retour chez les Gones dans le futur. Une hypothèse d'autant plus crédible qu'elle émane d'une promesse qu'il a faite.

« Ça fait 14 ans que je suis au club. Donc forcément le dernier match m’a beaucoup touché, beaucoup ému. Quand je vois le chemin parcouru, je ne peux qu’être fier. Merci à l’OL et comme je l’ai dit, je reviendrai », a t-il clamé en interview pour le média spécialisé dans le rap Booska-P. De quoi marcher dans les traces d'un certain Alexandre Lacazette, mentor de Rayan Cherki ces dernières années. Le Général a toutefois connu un passage mitigé à Arsenal pendant 5 ans. L'histoire serait encore plus belle pour Cherki de revenir à Lyon après une grande carrière à l'étranger.