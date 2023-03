OL : Lacazette, plus efficace que Bernard Lacombe

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Buteur à la 24e minute contre Nantes, Alexandre Lacazette est officiellement devenu le deuxième meilleur buteur de l'OL. Il a inscrit son 150e but sous le maillot rhodanien, dépassant Bernard Lacombe au classement. Ce dernier était présent en tribunes et ne semblait pas rancunier. Les caméras l'ont capté tout sourire au moment de la célébration de son successeur en attaque. Pour atteindre la première place, il reste du travail pour Lacazette. Fleury Di Nallo trône en tête avec 222 buts et semble intouchable à l'heure actuelle.