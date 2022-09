OL : Lacazette met les choses au clair avec Peter Bosz

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La trêve internationale va faire du bien à l'OL et à son capitaine Alexandre Lacazette. Opéré des cordes vocales, l'attaquant lyonnais en a aussi profité pour se ressourcer et faire taire les rumeurs qui parlent de conflits avec son entraîneur Peter Bosz.

Deux semaines, voilà le temps obtenu par l'OL pour briser l'élan négatif en Ligue 1. Les Lyonnais restent sur trois défaites consécutives et se sont éloignés significativement du podium. La trêve internationale va permettre de travailler en profondeur et trouver la clé avant un difficile déplacement à Lens dimanche prochain. Alexandre Lacazette avait bien besoin de ce temps mort. Il doit faire le point sur ces difficultés et surtout sur les siennes. Parmi celles-ci, des problèmes de santé qui l'ont envoyé sur le billard pour une opération des cordes vocales dans le but de remédier à ses problèmes de voix.

Lacazette et Bosz en conflit ? Des bêtises !

Cela lui permettra d'être plus audible pour ses partenaires mais aussi pour les médias. Et, avec ces derniers, il a déjà du pain sur la planche. Plusieurs rumeurs ont évoqué des tensions entre l'entraîneur Peter Bosz et le capitaine lyonnais. Avec sa voix quelque peu retrouvée, Lacazette a pu faire une mise au point sur l'antenne d'OL TV, la chaîne du club. Il ne comprend pas d'où sont venus ces bruits alors qu'il revendique clairement avoir un grand respect pour le technicien néerlandais.

🗣️ "C'est à nous de faire mieux sur le terrain"



« Beaucoup de bêtises se disent, il ne faut pas toujours écouter les médias. Avec le coach on a une relation professionnelle, il y a beaucoup de respect entre nous, on se parle beaucoup. Je lis beaucoup de choses fausses, mais je n’y fais pas attention. On a tous les deux envie d’emmener le club en haut du tableau. Pour ma part, les consignes sont comprises », a t-il lâché sèchement. Un tacle appuyé pour mettre définitivement fin à ce feuilleton qui court depuis juillet et les matches de préparation désastreux de l'OL aux Pays-Bas. Toutefois, si les résultats des Lyonnais ne s'améliorent pas, la frustration du capitaine sera de plus en plus difficile à masquer.