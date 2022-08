OL : Lacazette le Grand Frère, Bosz lui confie les clés !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL lancera le début de la nouvelle saison en Ligue 1 ce vendredi soir au Groupama Stadium face à l'AC Ajaccio. Alexandre Lacazette sera titulaire à la pointe de l'attaque lyonnaise.

A Lyon, on veut très vite faire oublier la saison passée. L'objectif de ce nouvel exercice sera d'aller jouer le haut de tableau et de se qualifier de nouveau pour la Ligue des champions. Pour mettre toutes les chances de son côté, l'OL a recruté du lourd pour le moment sur le marché des transferts. Parmi les recrues phares, on peut citer Alexandre Lacazette. Arrivé libre en provenance d'Arsenal, l'international français est très apprécié par les fans lyonnais. Cette saison, Peter Bosz a même indiqué ces dernières heures en conférence de presse que Lacazette sera le nouveau capitaine de l'équipe. Un rôle qui ne fait pas peur au principal intéressé, loin de là.

Lacazette, un capitaine altruiste à l'OL

#Lacazette💬 : "Ça fait plaisir, il y a beaucoup d’excitation et de l’envie. Une petite pression mais j’ai hâte d’être vendredi soir." pic.twitter.com/TIhWEamGUG — Inside Gones (@InsideGones) August 3, 2022

Également face à la presse, le joueur formé à l'OL a fait part de sa fierté d'être le capitaine rhodanien pour cette saison à venir. « C’est avec beaucoup de fierté que je porterai le brassard. J’ai ce rôle de grand frère, on s’entend tous bien, je prends pas ce rôle comme une obligation, c’est un plaisir d’échanger avec les jeunes », a notamment indiqué Alexandre Lacazette, impatient d'apporter sa pierre à l'édifice au nouveau projet de l'OL. Et le Français de 31 ans devrait pouvoir compter en cette seconde partie de mercato sur le renfort d'autres joueurs. Peter Bosz souhaite toujours l'arrivée d'un nouveau numéro 6 malgré la récente arrivée de Johann Lepenant. Un deal est toujours évoqué entre le Betis et l'OL pour un échange entre Houssem Aouar et William Carvalho. Un Houssem Aouar également pisté par Leicester. Malgré cette période d'incertitude liée au mercato, l'OL de Lacazette devra rester le plus concentré possible pour parfaitement démarrer la saison et ne pas revivre des mois de galères.