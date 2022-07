OL : Lacazette et Bosz, attention danger à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

De retour à l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette a découvert un nouvel entraîneur en la personne de Peter Bosz. Et le courant ne passe pas super bien entre les deux.

Le Général Lacazette est en forme au moment où l’OL se prépare à disputer le week-end prochain contre l’Inter son ultime match de préparation. Après quelques saisons sans relief à Arsenal, l’attaquant français a fait le bonheur des supporters lyonnais en acceptant de revenir dans le club qui a fait sa gloire, et sur ce qu’on a vu lors des matchs amicaux, Alexandre Lacazette n’a rien perdu de son talent en Premier League. Reste que celui qui portera officiellement le numéro 91 la saison prochaine doit se faire aux méthodes de Peter Bosz, l’entraîneur néerlandais ayant des idées très précises et ne voulant pas en déroger. Selon FootMercato, la rigueur de Bosz a provoqué un petit coup de chaud à l’entraînement avec Alex Lacazette, lequel tient lui aussi à faire connaître son avis sur ce qu’il pense être bon ou pas pour le jeu de l’Olympique Lyonnais.

Coup de chaud à l'Olympique Lyonnais

Bien évidemment, il n’y a eu ni propos désobligeants ni gestes déplacés entre Alexandre Lacazette et Peter Bosz, les deux hommes étant suffisamment courtois et intelligents pour discuter sans s'énerver, mais le média spécialisé affirme que le buteur de l’OL a fait savoir à son entraîneur qu’il n’était pas d’accord du tout avec une mise en place tactique le concernant. Il l’a ouvertement dit au technicien néerlandais, lequel a constaté en plus que le vestiaire lyonnais était d’accord avec Alexandre Lacazette dans cette protestation. L’histoire en est resté là, mais à l'entame d'une saison 2022-2023 où l'Olympique Lyonnais jouera gros, et lui aussi, Peter Bosz a tout intérêt à ne pas trop imposer des choix tactiques spéciaux à un joueur tel qu'Alexandre Lacazette pour qui les supporters prendront inévitablement fait et cause.