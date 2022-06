OL : Lacazette c'est beau, Tolisso ça serait énorme

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après plusieurs semaines de tractations, l'OL a réussi à convaincre Alexandre Lacazette de revenir au club la saison prochaine. Un choix qui a surpris alors que l'attaquant a encore 31 ans et que Lyon ne jouera pas la C1. Mais, Jonatan MacHardy préfère être heureux pour l'OL.

Il est de retour à la maison. Alexandre Lacazette va revenir à l'OL, son club formateur, après cinq années à Arsenal. A 31 ans, l'attaquant français ne fait pas le choix du portefeuille devant même sacrifier une partie de son salaire anglais. Ce n'est pas non plus un choix sportif puisque avec les Gones il ne jouera pas de coupe d'Europe la saison prochaine. Non, Lacazette a privilégié un retour dans son club de cœur. Certains viennent déjà s'étonner voire s'indigner d'un tel choix alors que le joueur pouvait viser bien mieux en Europe.

MacHardy s'incline devant le choix de Lacazette

Mais, ce n'est pas l'avis de tous les observateurs. En effet, le consultant RMC Jonatan MacHardy a très bien accueilli ce retour en Ligue 1. Connu pour préférer l'OM à l'OL, il a dit tout le bien qu'il pensait de la décision de l'attaquant formé à Lyon. Pour lui, l'OL peut s'estimer chanceux devant cette action noble du Guadeloupéen. MacHardy espère même que Corentin Tolisso n'imite son ancien compère lyonnais.

🔴🔵 @Jonatan_M13 : "Je tire mon chapeau à Alexandre Lacazette de revenir à 31 ans à l'OL alors qu'il aurait pu aller ailleurs pour plus d'argent (...) en espérant que Corentin Tolisso fasse pareil." #RMClive pic.twitter.com/jyywyfa61O — After Foot RMC (@AfterRMC) June 4, 2022

« L’histoire est assez mignonne. La plupart des clubs qui perdent leur meilleur joueur pour des contrées lointaines et des contrats juteux, il y a toujours la marotte de se dire que ces mecs vont revenir. On a eu ça à Lyon avec Karim Benzema il y a trois saisons. On a vécu ça à Marseille avec Didier Drogba. Il y a toujours ce fantasme et là il devient réalité pour les Lyonnais. L’histoire est très jolie, des joueurs privilégient encore le côté affectif à l’argent. [...] On a eu le retour de Gameiro qui a été un succès à Strasbourg. De revoir Lacazette endosser à nouveau le maillot de l’OL à 31 ans alors qu’il aurait pu aller ailleurs pour plus d’argent, je lui tire un grand coup de chapeau. J’aimerais être supporter lyonnais pour cette nouvelle-là, c’est une très jolie nouvelle, en espérant que Corentin Tolisso suive », a t-il développé dans l'After foot samedi. Au-delà d'espérer un retour de Tolisso, les supporters lyonnais attendent surtout de voir si les performances de Lacazette seront maintenant à la hauteur des attentes.