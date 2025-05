OL ‍: Lacazette a reçu une offre folle de Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, Alexandre Lacazette a disputé son dernier match avec l'Olympique Lyonnais. La décision de partir a été mûrement réfléchie par l'attaquant. Seul un homme a failli le faire changer d'avis. Il s'agit de Paulo Fonseca.

Une grande page de l'Olympique Lyonnais s'est tournée samedi. Face à Angers, Alexandre Lacazette a disputé son dernier match avec son club formateur. Contrairement à 2017 quand il a rejoint Arsenal, ce départ est définitif pour le Général. Attendu depuis plusieurs semaines, ce choix n'en demeure pas moins émouvant pour les supporters. Une partie d'entre eux espérait secrètement que Lacazette rempile pour une saison supplémentaire puisqu'il va fêter ses 34 ans seulement en mai prochain. En 2025, bon nombre de joueurs arrivent encore à être performants à cet âge voire au-delà.

Fonseca voulait que Lacazette reste à l'OL

Néanmoins, Alexandre Lacazette avait pris sa décision dès l'été dernier. C'est ce qu'il a révélé dans une interview pour le média officiel de l'OL. « L’été dernier, il y avait eu un accord avec l’ancien directeur sportif (David Friio). Il m’a dit « Si tu restes, on ne te prolonge pas ». J’ai décidé de rester tout en sachant que je n’allais pas prolonger. C’est juste en début d’année 2025 où il y a eu un peu de discussions avec mon frère mais au fond, dans ma tête, je savais que c’était la dernière », a t-il indiqué avant d'avouer que Paulo Fonseca voulait le conserver plus longtemps. Le Portugais a failli parvenir à ses fins en faisant douter l'homme aux 201 buts avec Lyon.

« Le coach voulait que je reste. Paulo Fonseca. Pierre Sage savait que je ne restais pas, il a été mis au courant. Fonseca aurait aimé que je reste. […] Ça fait plaisir d’être désiré. A un moment donné, je commence à réfléchir puis après non je me suis dit « C’est bien ce que tu as fait, il faut partir sur une bonne note ». Faut pas un peu gâcher et partir sur une mauvaise note », a t-il expliqué. Difficile en effet de se séparer du cinquième meilleur buteur de Ligue 1 (15 buts) d'autant que Fonseca aurait pu bénéficier d'un joueur plus frais que cette saison puisqu'il n'aurait pas eu à digérer un tournoi olympique cet été.