OL ‍: Labrune attaque des supporters de Lyon en justice

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le président de la Ligue de Football Professionnel n'a pas apprécié certaines banderoles affichées au Groupama Stadium lors du match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Cela va se concrétiser.

Chauffés à blanc par les extraits de la réunion des présidents de Ligue 1 diffusés quelques jours avant, des supporters lyonnais ont sorti des banderoles très critiques contre la LFP et sa relation avec le Qatar lors du choc OL-PSG. Bien évidemment, les messages avaient été relus par l'Olympique Lyonnais, aucune banderole de cette taille ne pouvant entrer dans le stade sans avoir été regardée par le club, que ce soit au Groupama Stadium ou ailleurs. Quoi qu'il en soit, Vincent Labrune, qui a regardé ce choc de la 23e journée entre Lyon et Paris, n'a pas du tout apprécié plusieurs banderoles et notamment celle où il était écrit : « Labrune corrompu, à genoux devant Nasser ». Pour l'instant, le président de la Ligue de Football Professionnel n'avait pas réagi, mais il a décidé de porter cela devant la justice.

Une banderole très précise scandalise Vincent Labrune

Dans son interview accordée ce vendredi à L'Equipe, Vincent Labrune se défend d'être aux ordres du président qatari du Paris Saint-Germain et de Beinsports, et il prévient que ceux qui voudront l'accuser brutalement devront en répondre devant les tribunaux. « Remercier des gens qui participent à notre économie, ce n'est pas être soumis. Je ne suis pas inféodé à Nasser al-Khelaïfi. Cette idée, totalement fausse, n'est bâtie sur rien et elle est totalement diffamatoire. D'ailleurs, je porterai plainte contre certaines banderoles placées dans le stade de l'OL, dimanche dernier, qui font état de "corruption" de ma part par Nasser al-Khelaïfi. C'est absolument scandaleux, pour ne pas dire plus », prévient le président de la Ligue de Football Professionnel, conscient que d'autres banderoles pourraient apparaître et pas uniquement au Groupama Stadium.

Textor au secours des supporters lyonnais ?

Reste à savoir comment John Textor et l'Olympique Lyonnais vont réagir à cette plainte annoncée de Vincent Labrune contre ceux qui ont exhibé cette banderole dimanche lors de OL-PSG. On s'en doute, le « cow-boy » ne laissera pas tomber ses supporters, mais forcément l'homme d'affaires ne voudra probablement pas toujours passer pour l'opposant numéro 1 de la LFP et du président du PSG. A voir si le patron de la LFP ira au bout de cette menace...