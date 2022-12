OL : La vente annulée, l’info fait bondir Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après le nouveau délai accordé pour le rachat de l’Olympique Lyonnais, la chaîne Canal+ a annoncé la fin des négociations avec John Textor. Une information démentie par l’homme d’affaires américain, toujours en pleine action pour boucler l’opération au plus vite.

Non, tout n’est pas terminé entre l’Olympique Lyonnais et John Textor. Ce jeudi, Canal+ annonçait la fin des discussions pour le rachat du club rhodanien. A force d’attendre les garanties nécessaires, OL Groupe aurait fini par tout abandonner. Ce que le principal intéressé a rapidement démenti sur Twitter. « Fausses informations, a réagi l’Américain. Nous n'avons jamais dévié de notre engagement à réaliser notre investissement à l'OL. Veuillez vous fier uniquement à nos déclarations publiques, faites par le biais des canaux officiels et des communiqués de presse. »

Fake News. We have never wavered from our commitment to complete our investment in @OL. Please rely only on our public statements, made through official channels and press releases. https://t.co/E2xjPsuZ4z — John Textor ★彡 🦅 (@JohnTextor) December 8, 2022

C’est aussi le message transmis auprès de la radio RMC. « En l’état des informations fournies par John Textor, OL Groupe estime qu’il existe une probabilité suffisante qu’un closing ait lieu rapidement », a également démenti la société après sa communication quelques heures auparavant. Alors qu’un dernier délai avait été fixé à mercredi soir, John Textor a en effet convaincu les décideurs lyonnais de lui accorder encore un peu plus de temps. Le patron de la société Eagle Football, afin de racheter les parts de famille Aulas, d’IDG et de Pathé, a apparemment réuni les fonds nécessaires. Mais l’actionnaire de Crystal Palace reste dans l’attente d’un accord de la Premier League.

Un énième délai pour Textor

« Sur la base des déclarations et des fortes assurances d'Eagle Football et de M. John Textor, les vendeurs et la Société ont considéré qu'au vu des progrès réalisés, il existait une probabilité suffisante qu'un closing ait lieu rapidement, indiquait un communiqué ce jeudi. La Société et son conseil d'administration suivront en temps réel la concrétisation des dernières étapes. La société diffusera un communiqué de presse dès que la date de closing aura été arrêtée. » Si OL Groupe tient à afficher une certaine sérénité, il est évident que le rachat par John Textor devient de plus en plus incertain.