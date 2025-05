OL ‍: La seule star de samedi a fait un véritable carton

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La dernière journée de Ligue 1 s'est très bien passée pour l'OL. Le club rhodanien a battu Angers pour valider son ticket européen. De plus, son maillot collector a fait un tabac avec des ventes records.

Dans une fin de saison morose, la soirée de samedi a apporté une belle éclaircie sur Lyon. L'OL a décroché sa place en coupe d'Europe grâce à son succès contre Angers, combiné à la défaite strasbourgeoise face au Havre. Fêté par tout un stade, Alexandre Lacazette s'est offert un doublé pour dépasser les 200 buts sous le maillot lyonnais. Ce maillot a d'ailleurs quelque peu réconcilié les supporters avec leur club. Pour ses 75 ans, l'Olympique Lyonnais proposait en effet une tunique collector blanche, assez épurée, avec le logo d'origine des Gones.

L'OL génère une recette de 700.000 euros

Le maillot a connu un énorme succès en boutique. Le Progrès révèle qu'il s'en est vendu 5000 exemplaires sur la seule journée de samedi. Un chiffre énorme pour une tunique vendue entre 130 et 150 euros l'unité. De quoi rapporter la bagatelle de 700 000 euros tout de même à l'OL et à son équipementier Adidas. Si cela ne résorbera pas la dette du club rhodanien, c'est une réussite louable et surtout une vraie promesse pour le futur.

Simple @OL je vous laisse retrouver à qui vous avez vendu le maillot 748 / 1950 pic.twitter.com/TrKyL6e7u3 — ~ (@Memphiste__) May 17, 2025

En effet, cette édition limitée sera remise en vente par l'Olympique Lyonnais en début de saison prochaine, pour la 3e ou la 4e journée de championnat qui verra les Lyonnais l'arborer de nouveau contre un adversaire de Ligue 1. Une bonne occasion pour les malchanceux de mettre la main sur ce chef d'œuvre déjà revendu sur internet à des tarifs choquants (jusqu'à 500 euros chez certains vendeurs peu scrupuleux).