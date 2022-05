OL : La sanction tombe au mercato, Moussa Dembélé sur le départ

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Précieux lors de la victoire de l’OL contre l’OM dimanche soir (0-3), Moussa Dembélé réalise une belle saison sous les ordres de Peter Bosz.

Auteur de 17 buts en Ligue 1 cette saison, Moussa Dembélé est sans conteste l’un des hommes forts de l’Olympique Lyonnais. Capitaine lorsque son coéquipier Léo Dubois est sur le banc, ce qui est de plus en plus souvent le cas, l’ex-attaquant du Celtic Glasgow a un rôle crucial dans le dispositif de Peter Bosz. Très précieux contre l’Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome, Moussa Dembélé incarne l’avant-centre efficace de Ligue 1, capable de briller dans les grands rendez-vous. En ce sens, il serait préjudiciable pour l’OL de perdre Moussa Dembélé lors du prochain mercato. Ce scénario n’est cependant pas à exclure selon les informations du Progrès, qui croit savoir qu’un départ de Moussa Dembélé l’été prochain est possible à l’Olympique Lyonnais.

Dembélé vendu avant d'être libre ?

Et pour cause, le contrat de l’avant-centre de l’OL arrivera à expiration en juin 2023, soit dans tout juste un an. Dans le dossier Moussa Dembélé, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot sont face à un dilemme. Ils pourraient décider de profiter de la superbe saison réalisée par l’attaquant de l’Olympique Lyonnais pour le vendre à un prix intéressant avant qu’il ne soit en fin de contrat. Ou alors entamer des discussions sérieuses pour tenter de le prolonger, au risque de ne pas y arriver et qu’il décide de partir librement à la fin de la saison. Du côté du joueur, qui a déjà goûté à un très grand club européen la saison dernière à l’occasion de son prêt à l’Atlético de Madrid, on ne ferme aucune porte. Dans le cas où l’OL ne serait pas qualifié en coupe d’Europe à la fin de la saison, Moussa Dembélé pourrait se laisser tenter par un départ. La Premier League lui a régulièrement fait les yeux doux par le passé et Moussa Dembélé pourrait céder aux sirènes anglaises. Reste à savoir quel sera le prix fixé par l’Olympique Lyonnais pour un attaquant qui pèse tout de même 18 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Et cela dans une équipe qui a globalement très mal tourné.