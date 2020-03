OL : La saison suspendue au pire moment, Rafael le vit très mal

Dans : OL.

La Ligue 1 et les entraînement suspendus, Rafael attend impatiemment la reprise et surtout le prochain rendez-vous de l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.

Trois semaines après la dernière journée, les joueurs de Ligue 1 commencent sérieusement à trouver le temps long. Du côté de l’Olympique Lyonnais par exemple, Rafael a bien du mal à cacher son impatience, voire sa frustration. Il faut dire que son équipe s’apprêtait à disputer un huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin, battue 1-0 à l’aller au Groupama Stadium. Pour le latéral droit, l’épidémie a donc suspendu la saison au mauvais moment.

« C'est dur, ça me manque beaucoup. Et on sait que ça va prendre plus de temps. On ne sait pas quand on va revenir, a confié l’ancien joueur de Manchester United à beIN Sports. Le huitième de finale retour ? On ne sait pas à quoi s'attendre. Bien sûr qu'on veut jouer le match. Moi je ne veux pas me qualifier sur tapis vert, c'est sûr. Mais je pense qu'il n'y aura pas de tapis, la situation est la même pour tout le monde, le virus n'est pas qu'en Italie. »

« Le 15 avril dans ma tête »

« Mais c'est gênant parce qu'on a gagné le premier match, on avait l'occasion de se qualifier. Maintenant, c'est arrêté. Je n'ai jamais vécu ça, c'est particulier, a-t-il ajouté. Le club essaye de nous parler, le préparateur physique nous donne un programme, ils essayent de trouver une date. On ne sait pas quand on pourra revenir, mais le 15 avril est dans ma tête, ça fait du bien au moral. » La Ligue de Football Professionnel avait interrompu le championnat jusqu’à cette date, mais a priori, le délai sera repoussé.