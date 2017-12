OL : La rouste 0-5 mis à l'ASSE élue match de l'année par l'OL

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Le 31 décembre approche et l'heure est au bilan. Du côté de l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas eu d'hésitation au moment de désigner le match de l'année 2017. En effet, c'est bien évidemment le victoire 5 à 0 à Geoffroy-Guichard dans le 115e derby de l'histoire entre l'ASSE et l'OL qui restera l'événement marquant de ces douze derniers mois. Une victoire historique car jamais Lyon ne s'était imposé en terre rivale avec un tel écart.

Et tout autant que le résultat, ce triomphe dans le Chaudron face à l'ASSE n'est pas prêt d'être oublié compte tenu des nombreux événements intervenus durant ce derby qui s'est terminé à plus d'heure, le match ayant été interrompu 47 minutes suite à l'envahissement du terrain par des supporters de l'AS Saint-Etienne consécutivement au 5e but signé Nabil Fekir. « Cette rencontre est bien rentrée dans les annales des deux clubs et du football français en général par l’ampleur de son score mais pas seulement », se régale encore le site de l'Olympique Lyonnais, qui a donc fait de ce match celui de l'année 2017.