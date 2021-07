OL : La piste Andre Onana déjà refroidie ?

Dans : OL.

Ces derniers jours, l'Olympique Lyonnais aurait avancé ses pions dans le dossier d'Andre Onana, le gardien de but de l'Ajax Amsterdam. Mais selon d'autres sources, tout cela est à prendre avec des pincettes.

A deux ans de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes va-t-il voir débarquer un concurrent de poids dans les prochaines semaines ? A cette question qui pouvait sembler saugrenue, tant l’OL avait d’autres postes à renforcer avant celui de gardien de but, L’Equipe a répondu samedi en annonçant que Jean-Michel Aulas et Juninho avaient transmis à Andre Onana, le portier camerounais de l’Ajax Amsterdam, une offre de contrat à la demande de Peter Bosz. Le nouveau technicien lyonnais connaît bien Onana, qu'il a eu sous ses ordres, et il aurait émis le souhait de le faire venir à Lyon afin de devenir un vrai concurrent pour Anthony Lopes la saison prochaine, au moment où ce dernier entamera son ultime saison de contrat avec l’Olympique Lyonnais. Sur le papier, cela a du sens, mais selon Le Progrès, il ne faut pas aller trop vite en besogne.

Le quotidien régional estime qu’il faut pendre cette rumeur « avec des gants », rappelant qu’Andre Onana ne pourra jouer qu’à partir de novembre en raison de sa suspension de dopage et qu’en plus il jouera la CAN 2022 en début d’année et sera absent un mois. Autrement dit, la première saison du contrat serait totalement perturbée, alors que l’Olympique Lyonnais aurait déboursé 8 millions d’euros pour s’offrir Onana qui sera totalement libre dans un an. Et Le Progrès de s’étonner que l’OL puisse prendre le risque de déstabiliser Anthony Lopes, lequel a en plus obtenu la venue de Rémy Vercoutre comme entraîneur des gardiens de but pour lui remettre les idées en place après une saison plus compliquée dans les buts rhodaniens.