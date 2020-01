OL : La perle rare dénichée pour 10 ME aux Pays-Bas ?

Dans : OL.

Le mercato hivernal, souvent considéré comme un mercato de réparation, est celui de tous les dangers pour l’Olympique Lyonnais en ce mois de janvier 2020.

Et pour cause, le club rhodanien souhaite recruter au minimum deux joueurs cet hiver, à savoir un milieu défensif et un attaquant. Pour venir renforcer le secteur offensif des Gones, de nombreux noms ont défilé depuis deux semaines, de Giroud à Gameiro en passant plus récemment par Toko-Ekambi et David. Mais pour l’heure, Lyon court toujours après la perle rare dans ce secteur de jeu. C’est ainsi que selon les informations de Foot-Mercato, une piste étonnante est creusée aux Pays-Bas.

Effectivement, l’Olympique Lyonnais, tout comme le Stade Rennais, apprécie tout particulièrement le profil de Cody Gakpo, grand espoir du PSV Eindhoven et jeune international U21 avec les Pays-Bas. Avec 5 buts et 8 passes décisives, ce joueur formé au poste d’avant-centre mais également capable de jouer dans les couloirs de l’attaque, réalise une saison pleine. De quoi taper dans l’œil de Florian Maurice et de la cellule de recrutement lyonnaise, qui recherche désespérément un joueur offensif afin de compenser les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde. Preuve que le joueur plaît vraiment en interne, des premières discussions ont été amorcées entre les deux clubs pour conclure un éventuel transfert. Mais pour l’OL, il ne s’agira pas d’un dossier à moindre coût, le PSV réclamant au minimum une somme de 10 ME pour lâcher sa pépite de 21 ans. Un prix important, mais qui reste abordable pour un club de la dimension de Lyon…