OL ‍: La nouvelle lubie de John Textor ne l'inquiète pas

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a une nouvelle idée pour tirer l'OL vers le haut, et cela a eu le don d'inquiéter beaucoup de monde au club.

John Textor est arrivé à l’Olympique Lyonnais il y a deux ans, et il a tout de suite pris le taureau par les cornes en changeant énormément de choses dans la façon de faire, la structure ou les prérogatives du club rhodanien. La priorité totale est donnée au sportif, et le reste est totalement mis de côté. Le businessman du Missouri a vendu la salle construite par Jean-Michel Aulas, le football féminin, oublié le futsal, et récemment, c’est la pré-formation et l’école de football qui sont en danger. L’OL a présenté à ses éducateurs plusieurs projets pour l’avenir, dont un qui fermait les portes du club aux plus petits, pour ne récupérer que les joueurs au niveau de la formation, à partir de 15 ans. Un choix qui a eu le don de faire lever les boucliers, surtout que le club lyonnais est connu pour avoir poussé jusqu’au plus haut niveau des joueurs arrivés parfois avant l’âge de 10 ans.

Fofana et le réservoir inépuisable de l'OL

Ce possible remaniement n’inquiète en tout cas pas Gueida Fofana, ancien joueur de l’OL qui a du arrêter sa carrière très tôt, et désormais formateur reconnu et entraîneur de l’équipe réserve en National 3. Pour l’ancien milieu de terrain révélé au Havre, impossible que la formation disparaisse à l’OL, malgré les inquiétudes liées aux projets de John Textor. « Sincèrement, je le dis avec beaucoup d’humilité, il y aura toujours des joueurs qui sortiront de l’Olympique Lyonnais. Il y a peut-être eu une génération ou deux où il y en a eu un peu moins. Mais je ne suis pas inquiet, il y a toujours des joueurs qui vont sortir. Et après, on ne peut pas comparer avec ce qui se passait avant. C’est différent aujourd’hui et le football a changé, la formation aussi a changé. Tous les clubs de foot aujourd’hui se mettent à la page », a livré Fofana dans les colonnes du Progrès. Une façon de rappeler que John Textor n’a peut-être pas tort de repenser la manière de fonctionner de l’OL, même si l’Américain risque de se mettre en danger s’il décidait de changer un aspect du club qui fonctionne quand même plutôt bien depuis des années.