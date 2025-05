OL ‍: La LdC s’éloigne, il prépare ses valises

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la défaite à domicile contre le Racing Club de Lens (1-2) dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais n’a plus son destin entre les mains. La qualification en Ligue des Champions se complique, tout comme l’objectif de conserver des cadres comme Nicolas Tagliafico.

La fin de saison aura de lourdes conséquences sur l’avenir de l’Olympique Lyonnais. Pour commencer, un échec dans la course à la qualification en Ligue des Champions représenterait un coup dur sur le plan financier. Sans les recettes de la C1, le club rhodanien aura plus de mal à rassurer la DNCG ainsi que ses propres joueurs. On pense notamment à l'Argentin Nicolas Tagliafico dont le contrat expire en juin. Et qui prendra sa décision en fonction du classement final des Gones.

« J’analyserai ça en fonction de ce qu’il va arriver ou non dans cette fin de saison, a indiqué le latéral gauche ce jeudi, à deux jours d’un déplacement important sur le Rocher. C’est ce que je répète depuis longtemps. Je vais tout donner, nous allons tout donner pour ces deux victoires contre Monaco et Angers. Nous attendons de voir ce qu’il va se passer sur cette fin de saison et si nous nous qualifiions pour la Ligue des Champions. Ensuite, je pourrai prendre une décision sur mon avenir. »

Tagliafico donne rendez-vous

« (…) Il y a d’un côté toutes ces rumeurs, mais on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. C’est ce qui m’arrive en ce moment parce que je suis en fin de contrat. C’est le cas d’autres joueurs également dans l’effectif. Il y a cette question de prolonger ou non et ça dépendra de cette fin de saison. On sait qu’au niveau financier, le club aura besoin de vendre. Ce sont des choses qui arrivent constamment dans les clubs. Ça fait trois ans que je suis là, j’ai vu beaucoup de coachs et de joueurs passer. Ça n’est pas nouveau. On verra dans quelques semaines, dans un mois », a annoncé Nicolas Tagliafico dans un discours peu rassurant pour l’Olympique Lyonnais.