OL : La Juventus veut piller Lyon, une revanche au mercato ?

Dans : OL.

A la recherche d’un défenseur central afin d’épauler Jason Denayer la saison prochaine, l’OL explore plusieurs pistes au mercato.

La semaine dernière, le journal L’Equipe a dévoilé la liste des défenseurs ciblés par l’Olympique Lyonnais. Une liste dans laquelle on ne retrouve pas Benoit Badiashile selon le quotidien, qui dément donc les informations de TF1 à ce sujet. En revanche, le journal est convaincu de l’intérêt de l’OL pour Merih Demiral, le solide défenseur turc de la Juventus Turin. Très bon à chaque apparition chez les Bianconeri, l’ancien pilier de Sassuolo souffre néanmoins de la concurrence à la Juve, où il n’a disputé que 7 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

L’occasion est donc parfaite pour Lyon, qui souhaite relancer ce taulier de la sélection turque. Toutefois, il ne sera pas simple de boucler le transfert du joueur de 22 ans, à en croire les informations obtenues par Tuttosport. Et pour cause, la Juventus Turin considère Merih Demiral comme son défenseur de demain, alors que Gorgio Chiellini ou encore Leandro Bonucci ne sont plus tout jeunes. Dans certains médias italiens, un hypothétique échange avec Houssem Aouar, qui intéresse la Juventus Turin, a été évoqué. Mais cette piste est hautement improbable, Lyon ayant avant tout la volonté de récupérer du cash grâce au transfert de son milieu de terrain en cette période de crise sanitaire impactant durement les finances de chaque club de Ligue 1. Les discussions risquent donc d'être tendues, mais il ne fait aucun doute que l'OL cherche son futur défenseur centrale, et qu'un joueur du profil de Demiral fait saliver les recruteurs rhodaniens.