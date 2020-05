OL : Badiashile à Lyon, ça négocie sec !

Dans : OL.

Désireux de renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato, l’OL souhaite recruter un joueur complémentaire à Jason Denayer cet été.

L’objectif des dirigeants lyonnais est de s'offrir un défenseur central gauche plutôt jeune et à fort potentiel. La semaine dernière, le journal L’Equipe a évoqué plusieurs pistes, dont celle par exemple menant à Robson Bambu, également ciblé par Lille et Nice. Dans ses colonnes, le quotidien ne confirmait pas la piste Benoît Badiashile, avancée auparavant par TF1. Et pourtant, la première chaîne de France persiste et signe ce mardi au sujet d’un intérêt de l’Olympique Lyonnais pour le prometteur défenseur de l’AS Monaco. Selon Julien Maynard, les discussions se poursuivent dans l’optique d’un éventuel transfert de Badiashile chez les Gones.

Toutefois, l’OL fait face à une rude concurrence dans ce dossier. « A la recherche d’un défenseur central gauche, Lyon poursuit les discussions au sujet de Benoît Badiashile. Valencia, Leverkusen et deux clubs anglais suivent aussi le dossier. Manchester United fait-il partie des clubs anglais intéressés ? Pas à ma connaissance » a indiqué le journaliste, pour qui il est clair que l’Olympique Lyonnais a intégré Benoît Badiashile dans sa short-list de défenseurs centraux dans l’optique du prochain mercato. Reste maintenant à voir quel sera le montant réclamé par l’AS Monaco, en difficulté financière après de gros investissements et une nouvelle saison sans Coupe d'Europe. A en croire le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Limoges est estimé à près de 20 ME. Une somme colossale mais pas totalement hors de sens pour un grand espoir français de 19 ans comptabilisant déjà 46 matchs de Ligue 1.