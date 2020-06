OL : La fuite des talents se prépare au mercato

Dans : OL.

En ce début de mercato estival, c’est principalement au rayon des départs que l’Olympique Lyonnais semble actif.

Après avoir bouclé le transfert de Yann Kitala au FC Sochaux, le club rhodanien pourrait bien se séparer de deux autres joueurs, pourtant jugés comme prometteurs en interne. En effet, Le Progrès avance que le départ d’Amine Gouiri se précise, au grand dam des supporters lyonnais. Prié d’aller voir ailleurs par Rudi Garcia, qui ne compte pas sur lui pour la saison prochaine, l’attaquant de 21 ans ne souhaite pas être prêté. Un transfert définitif est plus que jamais à l’étude pour l’international espoirs français, dont le profil plaît à l’OGC Nice, qui aimerait en faire la doublure de l’international danois Kasper Dolberg. Des discussions pour un transfert aux alentours de 7 ME sont en cours selon Foot-Mercato.

Gouiri sur le départ, Solet aussi

Par ailleurs, un autre jeune joueur n’ayant jamais réellement eu sa chance de s’imposer à Lyon est sur le départ en la personne d’Oumar Solet. Toujours selon le quotidien rhodanien, le défenseur recruté il y a deux ans en provenance de Laval et longuement blessé cette saison en raison d’une rupture des ligaments croisés, ne sera pas retenu en cas d’offre jugée satisfaisante. La proposition tant attendue pourrait venir de l’Autriche, avec un intérêt très marqué de la part du Red Bull Salzbourg. Ces deux départs semblent clairement inévitables à l’Olympique Lyonnais, et devraient prendre forme de manière concrète dans les semaines à venir. Au rayon des transferts, Martin Terrier pourrait également se voir signifier le chemin de la sortie, le Stade Rennais étant plus chaud que jamais pour le recruter. Dans son édition du jour, L’Equipe évoquait également un potentiel départ de Bertrand Traoré, dont le salaire n’est pas vraiment en adéquation avec ses performances très irrégulières…