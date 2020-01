OL : La folie anglaise ne fera pas perdre la tête à Aulas au mercato

Dans : OL.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais est sollicité pour de nombreux joueurs durant le mercato. Moussa Dembélé et Lucas Tousart ne sont plus les seuls concernés…

Effectivement, Bertrand Traoré est également un joueur extrêmement courtisé dans cette dernière ligne droite du mercato. L’ancien joueur de Chelsea et de l’Ajax, qui figurait dans le viseur d’Everton l’été dernier, a toujours une cote d’enfer en Angleterre. La preuve, Bournemouth est prêt à dégainer une offre de 35 ME pour le Burkinabé, tandis que West Ham et Leicester sont également à l’affût. Mais à en croire les informations de L’Equipe, l’OL n’a aucunement l’intention de céder à la folie du marché anglais cet hiver.

Bien évidemment, il serait tentant pour Lyon d’accepter une offre supérieure à 30 ME pour un joueur offensif au rendement très irrégulier, recruté pour seulement 10 ME il y a deux ans et demi. Mais à en croire le quotidien national, l’Olympique Lyonnais a acté la décision de conserver Bertrand Traoré dans son effectif, au moins jusqu’à la fin de la saison. Confronté aux blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay dans le secteur offensif, l’OL ne peut prendre le risque de trop se découvrir, malgré le recrutement de Karl Toko-Ekambi et l’éclosion du phénoménal Rayan Cherki. A moins d’une surenchère incroyable de la Premier League, Bertrand Traoré, titulaire face à Lille mardi soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue, devrait donc rester à Lyon.