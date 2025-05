OL ‍: La FFF barre la route de l'Europe à Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais reste flou concernant son avenir financier. Le club rhodanien pourrait avoir de sérieux problèmes sans une qualification en Ligue des champions. Encore faut-il être autorisé à y participer, ce que la FFF ne lui permet pas pour le moment.

En ce mois de mai, ce n'est pas la prochaine saison de l'Olympique Lyonnais qui est en jeu mais bien son avenir tout court. Les Gones restent sous le coup d'une relégation administrative en Ligue 2 pour leur déficit et surtout leurs dettes. Pour équilibrer son budget, l'OL doit impérativement se qualifier en Ligue des champions. Une tâche compliquée sur le terrain mais aussi dans les bureaux puisque le club rhodanien n'est pas encore autorisé à jouer une compétition européenne. Selon les informations de L'Equipe, la FFF ne lui a pas attribué de licence européenne pour la saison prochaine.

La licence européenne de l'OL retoquée par la FFF



L'OL n'a pas transmis à temps son dossier à la FFF pour obtenir la licence permettant de disputer une Coupe d'Europe. Un problème qui pourrait être résolu dans les prochains jours



L'OL n'a pas transmis son dossier à temps. Cependant, la direction lyonnaise s'est voulue rassurante auprès du journal sportif français. Le problème sera résolu dans les prochains jours selon elle. « En raison d'un désalignement interne en matière de processus et d'exhaustivité des documents qui devaient être fournis, l'Olympique Lyonnais confirme que toutes les informations pour l'application n'ont pas été transmises à la FFF. Ces questions feront l'objet de plusieurs mesures internes et un processus de suivi minutieux a été mis en place en conséquence. Nous soumettrons rapidement l'ensemble des documents et informations attendus par la FFF et nous tenons à sa disposition pour la pleine résolution de ce dossier », a indiqué l'OL. Une preuve supplémentaire des errements de la bande à John Textor dans la gestion du club.