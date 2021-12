OL : La fête gâchée d'Anthony Lopes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Vraie belle satisfaction du début de saison de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes espérait atteindre une barre symbolique avant la fin de l'année 2021. Le match contre le Paris FC a tout gâché.

Jean-Michel Aulas a vécu une sale semaine puisqu’en 48 heures le président de l’Olympique Lyonnais a appris sa suspension pour 5 matchs ferme suite à son intervention auprès de l’arbitre lors d’OL-OM, puis il a été le témoin des violences commises pendant le match entre le Paris FC et Lyon. Mais le président du club rhodanien espère surtout que l’année 2021 se terminera par une victoire mercredi soir contre Metz pour le dernier match en Ligue 1 cette année dans un Groupama Stadium qui sera encore une fois à huis clos. Cette ultime rencontre de première moitié de la saison 2021-2022 devait être un événement très spécial pour Anthony Lopes. Le gardien de but international portugais de Lyon, titulaire vendredi à Charléty, aurait dû jouer contre Paris son 399e match sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, et donc juste avant Noël il devait fêter sa 400e apparition officielle, ce qui ne sera pas le cas.

La 400e d'Anthony Lopes lors d'OL-PSG ?

Comme le raconte Le Progrès, l’Olympique Lyonnais avait prévu de marquer le coup avec notamment la remise d’un maillot floqué du numéro 400 au portier international portugais. Mais compte tenu des événements de Paris, cela sera remis à plus tard, que ce soit le 2 ou 3 janvier contre Nice en Coupe de France, ou plus certainement lors de la prochaine rencontre de Ligue 1, à savoir le choc au sommet contre le Paris Saint-Germain le dimanche 9 janvier prochain dans un Groupama Stadium qui sera cette fois archi-comble. Mais il ne fait aucun doute que du côté d'Anthony Lopes on aurait aimé que tout se passe bien contre le Paris FC et que cette fameuse 400e avec le maillot de Lyon se déroule face au FC Metz.