OL ‍: La DNCG a eu sa peau, Textor se venge

Evincé à l’OL après son passage raté devant la DNCG le 24 juin dernier, John Textor a envoyé une pique au gendarme financier du football français sur Instagram, se félicitant par ailleurs du mercato XXL de Botafogo.

Danilo, Barrera, Cabral, Correa, Montoro Kaio, le mercato estival de Botafogo est bien plus actif que celui de l’Olympique Lyonnais pour le moment. Le champion du Brésil en titre empile les recrues sous la houlette de John Textor, lequel a par ailleurs été évincé de son poste de président de l’OL après son passage raté face à la DNCG le 24 juin dernier. A l’époque, pas convaincue par l’examen de l’homme d’affaires américain, l’instance financière avait décidé de rétrograder Lyon en Ligue 2.

Une catastrophe évitée en appel par Michele Kang, qui a repris les opérations et qui a rattrapé les boulettes de son prédécesseur. Mais visiblement, John Textor ne décolère pas. La preuve, celui qui reste (pour l’instant) le patron de Botafogo a envoyé une pique à peine dissimulée à l’encontre de la DNCG via son compte Instagram. Se félicitant du mercato très actif de Botafogo, John Textor a fait savoir à quel point il était agréable de travailler dans un club sans aucune contrainte d’une instance supérieure.

John Textor attaque encore la DNCG

« Conquérir des trophées et recruter sans menottes, c'est un vrai plaisir » a expliqué John Textor, indiquant ensuite qu’il appréciait « diriger un club sans l’interférence d’un agenda politique ». Un tacle très clairement visé à l’encontre de la DNCG et des instances du football français, ce qui ne manquera pas de faire réagir dans l’Hexagone et notamment à l’OL, où les supporters ne regrettent en rien le départ de John Textor et de ses combines plus douteuses les unes que les autres, notamment avec Nottingham Forest. Un message de plus qui prouve en tout cas que la greffe n’aura jamais prise entre l’ancien patron de l’Olympique Lyonnais et les instances du football en France.