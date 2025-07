OL ‍: La destination de Lucas Perri se précise

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré la décision de la DNCG de maintenir Lyon en Ligue 1, l'avenir de Lucas Perri a de fortes chances de s’écrire loin de l’OL dans les jours à venir et la destination du gardien brésilien se précise.

La situation économique de l’Olympique Lyonnais ne va pas permettre au club rhodanien de retenir ses meilleurs joueurs lors de ce mercato estival. Malgré le maintien en Ligue 1, de nombreux départs sont évoqués, notamment pour Malick Fofana ou encore Georges Mikautadze, lesquels sont très courtisés après leur belle saison dernière. Lucas Perri a lui aussi une belle cote. Arrivé de Botafogo il y a un an et demi, le gardien brésilien s’est imposé en 2024-2025 comme une référence au poste de gardien de but en Ligue 1. Valorisé à plus de 20 millions d’euros par le club rhodanien, il suscite de vifs intérêts à travers l’Europe où Fenerbahçe ou encore l’AS Roma sont sur les rangs.

Il Leeds mette Lucas Perri del Lione come prima scelta tra i pali per la prossima stagione. Si defila l’assalto a Milinkovic Savic, con il Napoli che può trattare con il Torino — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) July 9, 2025

Mais selon les informations du journaliste Marco Giordano, c’est en Angleterre que Lucas Perri a de plus fortes chances de poursuivre sa carrière. Notre confrère affirme que Leeds suivait plusieurs gardiens dont Lucas Perri ou encore Milinkovic-Savic du Torino, mais c’est finalement sur le dernier rempart de l’OL que le choix définitif du promu en Premier League s’est porté. Sauf revirement de situation, les Gones vont donc recevoir dans les jours voire les heures à venir une offre ferme de la part de Leeds pour le transfert de l’ancien gardien de Botafogo alors qu’Illan Meslier ne semble plus faire l’unanimité au sein du club anglais.

Lucas Perri vers Leeds

Reste maintenant à l’OL et à Leeds de s’entendre sur le prix du potentiel transfert du gardien de 27 ans. Michele Kang et les dirigeants lyonnais devraient se montrer inflexibles sur l’indemnité de transfert, eux qui réclament au moins 20 millions d’euros pour laisser filer leur joueur. Pour rappel, John Textor avait prévu son coup au moment de la venue de Lucas Perri à l’OL en incluant une clause qui va permettre à Botafogo de récupérer 50% de la future vente du joueur. Un nouveau coup bas de la part de l’homme d’affaires américain qui ne manquera pas de faire enrager les supporters lyonnais.