OL : La décision forte de Chelsea, le cas Dembélé réglé ?

Dans : OL.

Auteur d’une saison pleine à Lyon avec 22 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, Moussa Dembélé risque d’agiter le mercato estival.

Et pour cause, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow jouit d’une excellente cote en Angleterre. Ces dernières semaines, son nom a été associé à Manchester United, à Arsenal et à Chelsea. Autant dire que lors du prochain mercato d’été, Moussa Dembélé devrait avoir l’embarras du choix en cas de départ de Lyon. Néanmoins, l’une de ces trois pistes est sur le point de se refermer pour l’attaquant de 23 ans. En effet, Tutto Mercato Web affirme que Chelsea, qui pense toujours à Moussa Dembélé comme plan B, a fait de Timo Werner sa priorité n°1 en attaque.

Encore buteur avec le RB Leipzig contre Cologne lundi soir (4-2), l’attaquant allemand a littéralement fait craquer Frank Lampard, qui souhaite recruter le natif de Stuttgart afin que ce dernier épaule Tammy Abraham sur le front de l’attaque londonienne la saison prochaine. Il faut dire que sur le papier, un duo composé de Werner et du jeune Anglais semble très complémentaire, ce qui ne fait pas vraiment les affaires de Moussa Dembélé. L’attaquant de l’OL pourra néanmoins se rassurer, lui qui reste un objectif important du prochain mercato de Manchester United, où son association avec Rashford et Martial en fait rêver plus d’un chez les Red Devils. Reste à voir quel sera le prix fixé par Jean-Michel Aulas pour un éventuel transfert de Moussa Dembélé. En tout cas, ce revers pourrait aussi permettre au Français de rester une saison de plus à Lyon, sachant qu'il a déjà été précisé que toutes les stars ne partiront pas. A l'heure où Houssem Aouar a son billet de sortie, et que Memphis Depay se dirige vers sa dernière année de contrat, Dembélé pourrait donc être l'élu.