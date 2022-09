OL : La crise officiellement déclarée à Lyon !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une prestation globalement encourageante, l’OL a concédé une troisième défaite consécutive en Ligue 1, dimanche face au PSG.

Au contact du PSG, de l’OM et de Lens après les cinq premières journées, l’Olympique Lyonnais est maintenant décroché. Et pour cause, l’équipe de Peter Bosz vient d’enchainer trois défaites consécutives face à Lorient, Monaco et dimanche soir contre le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Résultat des courses : l’OL compte désormais sept points de retard sur l’OM, actuel dauphin du PSG. Et pour Anthony Lopes, auteur d’une prestation XXL contre Neymar et Lionel Messi dimanche à Lyon, il ne faut pas avoir peur des mots. Avec trois défaites de suite, les Gones sont bel et bien en crise, ce dont Peter Bosz a également conscience puisque c’est la première fois depuis son arrivée dans le Rhône que l’OL enchaine trois défaites. Interrogé par Prime Video, Anthony Lopes a ainsi secoué ses coéquipiers afin que ceux-ci repartent sur une bonne dynamique après la trêve, bien que le déplacement à Lens ne sera pas simple à négocier.

Anthony Lopes tire la sonnette d'alarme

« Les sentiments qui dominent? De la déception, des regrets. On ne démarre pas bien notre match. Mais il y a des encouragements, on a vu qu'on avait les occasions pour revenir. Les arrêts? C'est juste mon boulot. J'aurais aimé l'être encore plus en faisant l'arrêt au bout de 5 minutes. Ça laisse énormément de regrets parce qu'on sort de trois matchs très compliqués. Trois défaites d'affilée en Ligue 1, c'est inacceptable pour l'Olympique lyonnais. Quand on voit au niveau comptable, c'est insuffisant. Quand on aspire à être dans les trois premiers, on ne doit pas lâcher le wagon et là on est un tout petit peu décrochés, même s'il n'y a rien d'alarmant. Il y a quand même des signaux positifs, du contenu. Contre Monaco ou Paris, on a eu des occasions. On arrive à faire du jeu » a lancé Anthony Lopes, qui espère que cette trêve fera du bien aux jambes et aux têtes à l’OL, qui devra réaliser un match d’envergure pour se relever à Lens à la reprise. Ensuite, les coéquipiers d’Anthony Lopes recevront Toulouse dans un match qui semble plus abordable.