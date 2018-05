OL : La C1 en danger, l'OL chute en bourse !

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

La qualification en Ligue des Champions est vitale pour l’Olympique Lyonnais. La preuve, le club rhodanien a chuté de 3% en bourse en ce début de semaine, suite à la défaite du club rhodanien face à Strasbourg (3-2). Une défaite qui laisse des traces comme le révèle Les Echos, qui explique que cette baisse résulte du fait que le revers des Lyonnais « amenuise leurs chances de disputer la Ligue des Champions ». Une qualification en C1 qui rapporte gros, et que les hommes de Bruno Genesio ne sont pas certains de disputer, même en cas de troisième place à l’issue de la saison.

OL-Nice, un choc à 80ME ?

« Pour combler cette incertitude liée aux résultats, la société est propriétaire du Groupama Stadium et compte notamment sur ses partenariats et la réussite du centre de formation pour rester pérenne. Mais la Ligue des champions n’en est pas moins primordiale pour son équilibre financier » explique le site Olympique-et-Lyonnais, qui s'est également penché sur le sujet et qui explique qu’avec l’augmentation des droits TV et les revenus liés à la billetterie en cas de qualification en 8e de finale de Ligue des Champions, c’est plus de 80ME de recettes qui sont en jeu samedi à 21 heures contre Nice. De quoi mettre une légère pression aux partenaires de Nabil Fekir…