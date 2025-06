OL ‍: L’UEFA frappe fort, grosse alerte pour Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pour la première fois de l’histoire, l’UEFA a officiellement privé un club de coupe d’Europe en raison de la multipropriété. Une alerte à prendre au sérieux pour John Textor, impliqué à l’OL et à Crystal Palace.

L’Olympique Lyonnais et Crystal Palace pourront-ils tous les deux jouer l’Europa League la saison prochaine ? Le doute est bien présent dans les esprits en Angleterre, où l’on craint que les Eagles soient dans l’interdiction de disputer la C3 en raison de l’implication de son actionnaire John Textor dans un autre club qualifié, à savoir l’Olympique Lyonnais. Jusqu’à présent, des solutions ont toujours été trouvées dans les différents cas de multipropriété de clubs engagés en coupe d’Europe, comme avec l’AC Milan et Toulouse par exemple. Mais pour la première fois de l’histoire, l’UEFA a officiellement privé un club de disputer une coupe d’Europe en raison de la multipropriété.

Drogheda United, club vainqueur de la Coupe d’Irlande, ne disputera pas la Ligue Conférence 2025-2026 car Trivela Group, propriétaire du club, détient également 80 % de Silkeborg, club danois aussi qualifié pour la Conférence League. « Nous sommes en profond désaccord avec cette décision et avions espéré et cru que les principes d’équité et de bon sens prévaudraient. Nous en assumons la responsabilité, et nous en sommes désolés » a publié sur son site internet le club irlandais de Drogheda United, qui ne disputera donc pas la Ligue Conférence la saison prochaine.

Un cas bientôt appliqué à Crystal Palace ?

Un avertissement à prendre au sérieux pour John Textor comme le confirme le journal Ouest France. « Une véritable alerte pour l’OL et Crystal Palace, qui se retrouvent dans la même situation avec la Ligue Europa. Si le club français est protégé, ce serait les Anglais qui ne pourraient pas participer à la C3 » peut-on lire sur le site du quotidien régional. C’est d’ailleurs en partie pour cela que John Textor, bien conscient du risque qu'il fait encourir aux Eagles, souhaite finaliser au plus vite la vente de ses parts de Crystal Palace.