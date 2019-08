OL : L'opération Traoré déclenchée, Lyon lance son deadline day

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

C’est ce jeudi à 18 heures que le mercato ferme officiellement ses portes en Angleterre et à n’en pas douter, des transferts surprenants vont être annoncés dans la journée.

Assurément, cela risque de concerner la Ligue 1 avec des clubs comptant sur la générosité de la Premier League pour remplir ses caisses à l’image de Marseille, qui aimerait vendre Morgan Sanson. Dans une moindre mesure, Lyon est dans une situation similaire puisque selon les informations de Yahoo Sport, Bertrand Traoré est gentiment poussé dehors par le duo Sylvinho-Juninho, les deux hommes n'étant pas fans du profil peu travailleur du Burkinabé.

« L’ancien joueur de Chelsea a toujours la cote en Angleterre - il a notamment un temps été annoncé à Everton - et l’OL sera à l’écoute du marché anglais qui se termine ce jeudi à 18h » indique le média. Reste maintenant à voir si les Toffees seront interloqués par cette information, et tenteront une nouvelle fois leur chance pour s’octroyer les services de Bertrand Traoré, dont le profil est apprécié Outre-Manche. Surtout, il serait intéressant de savoir la somme réclamée par Jean-Michel Aulas dans ce dossier. Pour rappel, le président rhodanien avait déboursé 10 ME pour le déloger de Chelsea il y a deux ans de cela.