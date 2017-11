OL : L'OL Store trolle l'ASSE en reproduisant la célébration de Fekir

Dans : OL, ASSE, Ligue 1, Photo/Video.

La célébration de Nabil Fekir lors du cinquième et dernier but de l'Olympique Lyonnais dans le derby contre l'ASSE (0-5) fait des émules à Lyon.

Enlever puis brandir son maillot devant les supporters adverses après avoir marqué un but important à l'extérieur est devenu une célébration populaire. Messi l'a notamment fait en avril dernier quand il a marqué son 500e but avec Barcelone dans le temps additionnel lors d'une victoire contre le Real à Bernabeu (3-2). Cristiano Ronaldo a ensuite répondu à son rival en faisant de même en août lors du succès du Real contre le Barça en Supercoupe d'Espagne (3-1). Bien avant eux, Juninho avait déjà provoqué le public marseillais en montrant son maillot de l'OL après avoir marqué son 99e but lyonnais lors d'une victoire au Vélodrome (3-1).

Cette célébration, Fekir n'est donc pas le premier à la faire, mais dimanche, elle a pris une toute autre tournure puisque les supporters de l'ASSE n'ont pas du tout apprécié ce chambrage ultime alors que le score était de 5-0 pour Lyon. S'en est suivi un envahissement de la pelouse et une longue interruption du match, qui s'est finalement terminé devant un stade vide. Si la célébration de Fekir fait donc débat depuis dimanche soir, l'OL a décidé de surfer dessus pour vendre plus de maillots en cette période de trêve internationale. Puisque ce lundi, l'OL Store du Groupama Stadium a exposé, à l'entrée de sa boutique, un maillot de Fekir tenu par un mannequin. Un geste qui fait bien rire les Lyonnais, mais peut-être un peu moins les Stéphanois...