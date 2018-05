OL : L'OL inaugure lundi un vrai musée et pas « un grenier »

Dans : OL, Ligue 1.

C'est désormais officiel, c'est ce lundi 30 mai que sera officiellement inauguré le musée de l'Olympique Lyonnais au Parc OL. Si le club rhodanien n'est pas le premier club de L1 à ouvrir un tel musée, l'Olympique Lyonnais veut apporter un vrai plus pour ses supporters. C'est ce que confie le directeur sur le site officiel de l'OL.

« Le premier souhait était de travailler sur la notion d’émotion car c’est une valeur fondamentale pour les joueurs, les dirigeants et les fans. Le but était de faire un projet grand public pour que tout le monde puisse trouver une histoire qui le touche. Il ne fallait vraiment exclure personne et surprendre les gens. C’était le vrai objectif du projet. C’est le football qui prend sa place en tant que culture. On n’a pas créé un grenier, on a créé un musée où le visiteur va apprendre, va interagir et va pouvoir être surpris et ému par une quantité de choses historiques, sociales ou artistiques. J’ai visionné beaucoup de vidéos, environ 25 000 et exploré énormément de documents, environ 50 000. On va proposer des choses totalement exclusives. Le club a ouvert ses archives sans aucune appréhension ni tabou. J’ai eu une pleine liberté éditoriale. Ensuite, il y a un travail important de relation avec les anciens joueurs qui ont tous été d’une grande bienveillance. On voulait innover et raconter des histoires en partant d’un élément. A partir du moment où on dit que le football est une culture, il ne s’arrête pas au maillot, au ballon ou aux crampons. Il y a une vie derrière. Et la chose dont on peut être fier c’est d’avoir essayé de n’oublier personne », explique Stéphane Benas, d’abord supporter de l’Olympique Lyonnais et désormais directeur du musée de son club préféré.