OL : L'OL a gagné, Genesio refroidit l'ambiance

Dans : OL, Ligue 1.

Quinze jours avant la reprise de la Ligue 1, Bruno Genesio n'a pas forcément le sourire du côté de l'Olympique Lyonnais.

Pour le moment, le club rhodanien réalise une bonne préparation estivale. Hormis l'accroc face à Huddersfield (1-3), Lyon a gagné deux fois contre Fulham (4-0) et Wolfsburg (2-1), et fait un match nul à Sion (2-2). Un bilan plutôt correct avant d'aborder les grosses rencontres face au Benfica (le 1er août), l'Inter (le 4 août) et Chelsea (le 7 août) lors de l'International Champions Cup. Mais à deux semaines du lancement de la saison au Groupama Stadium contre Amiens en L1, Bruno Genesio a un goût d'inachevé, surtout après le court succès face au VfL.

« Je suis satisfait de la victoire, mais pas vraiment de la manière. On a fait une fin de première période plutôt intéressante, où on a su concrétiser deux occasions par deux jolis buts. Mais on a eu trop de déchet technique en deuxième période. On n'a pas joué assez simple, on n'a pas été très bon dans les transmissions. Il faut quand même se satisfaire du résultat, mais on doit encore s'améliorer », a balancé, sur le site de son club, le technicien lyonnais, qui attend donc bien mieux de la part de son équipe lors de cette fin de préparation. Aux Gones de répondre présent dans le jeu dès mercredi prochain...