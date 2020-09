OL : L'offre qui a tout pour plaire, Aulas ne peut pas dire non

Dans : OL.

Poussé vers la sortie après une nouvelle saison décevante, Bertrand Traoré est tout proche de retourner en Premier League.

L’ancien joueur de Chelsea est enfin courtisé par Aston Villa, qui avait récemment fait une première offre de 17 ME. L’OL l’avait refusée, expliquant demander 25 ME pour laisser filer l’ailier du Burkina-Faso. Le club de Birmingham n’a pas perdu de temps et a décidé de passer la vitesse supérieure. Selon Alan Nixon du journal The Sun, Jean-Michel Aulas vient de recevoir une offre de 20 ME qui a de grandes chances de faire mouche. Cette précipitation d’Aston Villa s’explique aussi par la présence de Fulham, Leicester et Crystal Palace dans ce dossier, même si aucun autre club n’a fait d’offres.

De son côté, le joueur serait partant pour non seulement quitter l’OL, mais aussi rejoindre Aston Villa avec le but de se refaire une santé en Premier League. Au niveau du salaire, tout est déjà ok avec la formation de Birmingham, qui envisage une visite médicale lundi ou mardi. Tout semble donc se mettre en place même si ce dimanche, Lyon n’a pas encore répondu à cette deuxième proposition. En tout cas, les jours de l’ailier passé par l’Ajax Amsterdam sont comptés, et ce départ ne chagrinera certainement pas trop les supporters, excédés par l’irrégularité de Traoré, qui avait su montrer de très belles choses à son arrivée, avant de sombrer, et de perdre sa place de titulaire. En finale de la Coupe de la Ligue à la reprise après le confinement, son tir au but raté n’avait pas vraiment permis de réconciliation avec Rudi Garcia, qui l’a très peu utilisé dernièrement.