OL : L'offre effrayante de Naples pour Nabil Fekir

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Annoncé depuis plusieurs jours comme étant proche de rejoindre le Bétis Séville, Nabil Fekir n'était pas dans le groupe de l'Olympique Lyonnais pour le match de samedi contre le Genoa. Mais le Champion du monde de l'OL aurait demandé à Jean-Michel Aulas de lui accorder un peu plus de temps, Nabil Fekir étant en quête d'un club aux ambitions plus affirmées que le Bétis, ce qui nécessite un délai supplémentaire. Et c'est dans ce climat que le Diario de Sevilla a annoncé samedi que Naples tournait autour du joueur lyonnais, ce qui pourrait justifier ce report d'un accord qui semblait pourtant imminent.

Mais si ce dimanche TMW confirme que Carlo Ancelotti envisage de s'offrir Nabil Fekir, faute d'avoir pu faire signer James Rodriguez, le média spécialisé italien met également un énorme coup de froid sur ce possible transfert au Napoli. En effet, conscient de la situation de Nabil Fekir, à qui il reste un an de contrat avec l'Olympique Lyonnais, les dirigeants de Naples auraient proposé à l'OL un transfert avec au maximum, bonus inclus, 20ME. Autrement dit, une offre « insultante » pour le club de la capitale des Gaules, qui n'envisage pas un départ de Nabil Fekir pour moins de 30ME. Quand on remonte un an en arrière, il y a de quoi avoir le vertige pour Jean-Michel Aulas...