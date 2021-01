OL : L’Inter veut Depay et avance un atout XXL

Dans : OL.

En fin de contrat dans six mois, Memphis Depay ne devrait pas quitter l’Olympique Lyonnais au mois de janvier. Un départ semble en revanche inévitable cet été…

Et pour cause, l’international néerlandais n’a pas répondu aux avances de Jean-Michel Aulas, qui se démène pourtant comme un beau diable pour prolonger son capitaine. Courtisé par de nombreux clubs européens, Memphis Depay aura l’embarras du choix cet été. Le FC Barcelone, la Juventus Turin voire même le Paris Saint-Germain se sont renseignés sur sa situation et sur ses intentions. Mais à en croire les informations du média italien Blasting News, un autre cador est plus que jamais intéressé par la perspective de recruter Memphis Depay pour zéro euro au mois de juin.

Il s’agit de l’Inter Milan, qui a des chances de perdre Lautaro Martinez au mercato. L’international argentin est moins en vue que la saison dernière, mais attire toujours la convoitise de grands clubs. En cas de départ de sa star offensive, l’Inter Milan aimerait le remplacer par Memphis Depay. Et à en croire le média transalpin, visiblement bien renseigné sur ce dossier, la formation d’Antonio Conte a un argument de taille afin de convaincre Memphis Depay au mercato en la personne de Romelu Lukaku. En effet, les deux hommes seraient de très bons amis et leur relation pourrait être un atout décisif dans le choix du capitaine de l’OL en fin de saison. Reste maintenant à voir si l’opération sera faisable financièrement pour l’Inter Milan, pas épargné par la crise du Covid-19 et qui ne fera pas n’importe quoi avec ses finances. Le média estime à environ 5 ME par an hors bonus les émoluments réclamés par Memphis Depay dans son futur club…