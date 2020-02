OL : L'incroyable Aulas, Rudi Garcia découvre le secret de Lyon

Dans : OL.

Encensé et rassuré par son président Jean-Michel Aulas, Rudi Garcia a apprécié. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais lui a donc rendu la pareille.

Cette semaine, Jean-Michel Aulas ne s’est pas seulement exprimé pour tacler l’Olympique de Marseille. Au cours de cette même sortie dans le Dauphiné Libéré, le président de l’Olympique Lyonnais a également complimenté, et surtout rassuré son entraîneur Rudi Garcia. « Il a un sens tactique sur-développé... Même moi j’ai du mal à suivre, confiait le dirigeant. Il faudrait vraiment que la foudre s’abatte sur le club pour ne pas continuer avec Rudi Garcia. Il n’est d’ailleurs pas prévu de discuter en fin de saison. » Relayée en conférence de presse, cette déclaration a ravi le principal intéressé.

« Je vais relire les propos du président, je n'étais pas spécialement au courant. C’est toujours bien d’entendre son président dire des choses positives sur soi, a réagi l’ancien coach marseillais. On est tous ensemble, on a le même objectif, c'est de faire la meilleure saison possible. Le président est plus qu’important dans le club, les joueurs le savent, il défend ses employés, ses joueurs, son staff, c’est vraiment appréciable. Je le découvre, il a un dynamisme assez incroyable. Maintenant, je comprends mieux pourquoi l'OL en est là. »

« C’est assez bluffant »

« Mes relations sont très bonnes, on échange beaucoup. Il est très pointilleux dans le management et dans la com'. C’est assez bluffant de le voir évoluer dans ces domaines. Même s'il nous laisse de la liberté à Juninho, Florian Maurice et à moi, c’est toujours intéressant que quelqu’un qui n’est pas au quotidien avec le groupe donne son ressenti. Car il a souvent de très bonnes idées aussi », a encensé Garcia, qui avait également pris l’habitude de complimenter Jacques-Henri Eyraud à Marseille…