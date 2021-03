OL : L'idole Juninho devient le boss, ce Lyonnais a paniqué

Dans : OL.

A l’été 2019, Juninho effectuait son retour tant attendu à l’OL pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas dans le rôle de directeur sportif.

Certains de ses choix (Koné, Jean Lucas) ont interrogé en période de mercato, mais Juninho fait globalement l’unanimité chez les supporters de l’OL. Et pour cause, depuis son retour, Lyon s’est hissé en demi-finale de la Ligue des Champions et lutte pour le titre de champion de France cette saison. Son rapport avec les joueurs est également excellent à en croire Maxence Caqueret, qui s’est livré sur le sujet dans une interview accordée à RMC.

« C'est magique. Je l'ai regardé. J'ai adoré regarder ses matchs, ses coups francs. L'avoir en tant que directeur sportif dix ans après est quelque chose. La première fois que je l'ai vu, ça s'est très bien passé. Au début, j'appréhendais un peu, parce qu'on passe d'idole à patron. Il y a un bon rapport entre lui et les joueurs. Juninho essaie de donner beaucoup de confiance. Il conseille beaucoup sur le fait de ne pas lâcher, d'aller au bout de soi-même et de faire ce qu'on sait faire » a expliqué Maxence Caqueret, moins utilisé par Rudi Garcia cette saison mais qui garde le moral grâce aux précieux conseils de Juninho.

Caqueret ravi de ses rapports avec Juninho

« Si vous parlez avec Juni, à tous les coups il vous dira : « Ma porte est grande ouverte ». C'est ça qui est bien avec lui. Il est toujours disponible pour parler de tout et de rien. C'est vraiment bien de collaborer avec lui. Quand il venait dans le vestiaire et qu'on perdait, on sentait qu'il avait la rage d'avoir perdu. On sent que c'est un gagneur. Voir de telles réactions dans un vestiaire, ça donne encore plus envie de gagner et de vaincre. Ça aide tout le monde » a poursuivi le milieu de terrain formé à l’OL, ravi de pouvoir compter sur Juninho au sein de l’organigramme des Gones.