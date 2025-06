OL ‍: L’hommage émouvant des supporters à Bernard Lacombe

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Figure de l’Olympique Lyonnais, mais aussi de l’équipe de France et du football tricolore, Bernard Lacombe est décédé ce mardi et les hommages pleuvent sur l’ancien attaquant devenu ensuite entraineur, conseiller, directeur sportif et dirigeant de l’OL, un club qu’il n’a jamais cessé d’adorer.

Les supporters lui ont rendu un vibrant hommage ce jeudi soir au pied du Groupama Stadium, avec des banderoles et des chants à sa gloire, à la hauteur de l’attachement qu’avait Bernard Lacombe pour son club de coeur. Un rassemblement qui avait lieu en présence de Jean-Michel Aulas l’ancien président de l’OL et fidèle compère pendant tant d’années de Bernard Lacombe.

Ce chant résonnera désormais très souvent au Groupama Stadium ❤️💙 pic.twitter.com/k7qumYgiP5 — Olympique Lyonnais (@OL) June 19, 2025