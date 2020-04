OL : L'évolution dingue du prix de Rayan Cherki !

Dans : OL.

Confinement oblige, les compétitions européennes sont à l’arrêt. Toutefois, les plus gros clubs européens restent actifs en préparant notamment leur mercato…

Et cela concerne bien évidemment l’Olympique Lyonnais, qui s’apprête à vivre un mercato particulièrement mouvementé cet été. Notamment car certains joueurs de l’effectif lyonnais sont très courtisés à l’étranger, c’est notamment le cas de Moussa Dembélé et d’Houssem Aouar. Mais ces dernières semaines, un autre joueur offensif de l’OL est régulièrement cité par la presse étrangère. Il s’agit de Rayan Cherki, lequel affole véritablement l’Europe malgré son très jeune âge (17 ans) et ses rares apparitions avec les professionnels cette saison.

Associé à la Juventus Turin mais également au Real Madrid et à certains cadors de Premier League depuis le mois de février, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a vu sa valeur marchande exploser en seulement quelques semaines, comme le rapporte le site spécialisé Sportune. Dans un article consacré aux joueurs à forte valeur marchande en Ligue 1, le média souligne que la valeur marchande de Rayan Cherki a augmenté… de 150 % sur le marché des transferts depuis le début de la saison. Au rayon des bonnes nouvelles, la valeur marchande de Bruno Guimaraes a également augmenté depuis sa signature à Lyon, cette fois selon Transfermarkt puisque désormais, le Brésilien est estimé à 35 ME, soit 15 ME de plus que le prix déboursé par Lyon pour le recruter en provenance de l’Athletico Paranaense.