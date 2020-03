L1 : Le LOSC frappe un grand coup, et l'OL s'éloigne du podium

Dans : Ligue 1.

Stade Pierre Mauroy.

Le Lille OSC bat l'Olympique Lyonnais : 1 à 0.

But : Rémy (33e) pour le LOSC.

Dans le grand match du dimanche soir en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a rechuté sur la pelouse du Lille OSC (0-1). Avec cette défaite, Lyon dit pratiquement adieu à la Champions League...

Quelques heures après la grosse victoire de Rennes contre Montpellier (5-0), ce duel entre prétendants européens revêtait une importance toute particulière dans la course au podium. Suite à son élimination de la Coupe de France contre le PSG cette semaine, l’OL voulait réagir, histoire de revenir dans le coup. Mais après la demi-heure de jeu, c’est Rémy qui ouvrait la marque, à hauteur du point de penalty du gauche, après un centre en retrait de Bamba (1-0 à la 33e). Au retour des vestiaires, le LOSC et l’OL se rendaient coup pour coup. Ikoné trouvait le poteau (51e), puis Guimaraes manquait l'égalisation (61e), et Rémy était tout proche du doublé (66e). Sauf qu'au final, personne ne retrouvait le chemin des filets, et les 22 acteurs se quittaient sur ce score de 1-0.

L'OL fait donc la très mauvaise opération de cette 28e journée de L1 dans la course au podium. Reléguée à la septième place, l’équipe de Rudi Garcia a désormais dix points de retard sur Rennes. De son côté, Lille, qui enchaîne une sixième victoire en sept matchs, reste à l’affût depuis son fauteuil de quatrième, à une unité du SRFC, tout en revenant à sept longueurs de l’OM. Si le suspense est à son comble entre Marseille, Rennes et Lille, Lyon ne semble désormais plus faire partie de cette lutte pour la Ligue des Champions...