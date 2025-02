OL ‍: L’Equipe détruit ce Lyonnais « ‍catastrophique ‍»

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Aligné au côté de Nemanja Matic au milieu de terrain face au PSG dimanche soir, Tanner Tessmann a vécu une soirée difficile. L’international américain a hérité de la pire note du match dans les colonnes de L’Equipe.

Malgré une belle révolte en fin de match, l’Olympique Lyonnais a globalement été en grande difficulté ce dimanche soir face au Paris Saint-Germain. La supériorité de l’actuel leader de la Ligue 1 a sauté aux yeux, notamment dans la maîtrise du ballon au milieu de terrain. Dans ce secteur de jeu, Tanner Tessmann et Nemanja Matic ont longtemps pris l’eau face à Désiré Doué, Vitinha et Joao Neves. Et dans les colonnes de L’Equipe au lendemain de la défaite lyonnaise, c’est l’international américain qui a pris le plus cher. L’ancien joueur de Venise, recruté pour 6 millions d’euros par l’OL l’été dernier, a hérité de la pire note du match par le quotidien national, qui lui a attribué un sévère 3/10.

« Aligné en sentinelle du milieu de terrain, l'international américain a livré une première période catastrophique techniquement » juge L’Equipe, qui conclut tout aussi durement. « Il n'était pas invité à ce niveau et il a rendu au PSG le peu de ballons intéressants qu'il a eu à négocier. Trop lent pour être efficace défensivement, il n'a émergé que sur une belle frappe détournée par Donnarumma ». Un jugement que les supporters de l’OL trouvent sévère, car l’Américain s’est bien repris en seconde période, donnant l’impression d’être plus à l’aise après la sortie de Matic.

Tessmann et Matic, un problème pour Fonseca

« Tessmann sans Matic, c'est le jour et la nuit. On le répète et j'espère que ça va imprimer un jour mais les deux profils sont vraiment trop similaires pour jouer ensemble », « Tessmann c’était plus du tout le même joueur une fois Matic sorti » ou encore « Ça a trop mal parlé de toi Tessmann en première MT (à juste titre selon moi), merci de leur montrer que dans un double pivot c'est 100x meilleur » peut-on lire sur X, où les supporters de l’OL volent au secours de Tessmann, réclamant sa titularisation sans Matic lors du prochain match, pourquoi pas dans un système avec Tolisso et Almada au milieu de terrain. Une hypothèse à laquelle Paulo Fonseca va forcément songer tant il apparait évident que Tessmann et Matic ne sont pas réellement fait pour jouer ensemble au vu de la similarité de leur jeu.