OL : L'équipe de France grâce à Lyon, Moussa Dembélé y croit !

Dans : OL, Ligue 1.

C'est l'attaquant en forme de l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé tentera d'enchaîner une nouvelle belle prestation avec le club rhodanien ce dimanche soir à Nice. Après avoir engendré quelques doutes sur sa réelle capacité à s'adapter à un autre championnat que celui d'Ecosse, l'ancien attaquant du Celtic donne désormais sa pleine mesure à l'OL. Et pour Moussa Dembélé, cela lui permet d'avoir des ambitions, de très hautes ambitions même comme il l'a confié en conférence de presse.

Car l'attaquant français ne le cache pas, il rêve de rejoindre l'équipe de Didier Deschamps et il pense pouvoir le faire en continuant à briller avec l'Olympique Lyonnais. « Depuis le but à Saint-Etienne, le regard des gens a changé sur moi mais je fais abstraction de cela et je me concentre sur la suite de la saison. Il reste encore beaucoup de choses à faire. En tant que joueur de l’OL, on se doit d’être ambitieux : l’Équipe de France est dans un coin de ma tête et c’est pour cela que j’essaye de mettre toutes les chances de mon côté. Ce dimanche, à Nice, il faudra essayer de mettre beaucoup d’intensité. On enchaîne les bons résultats car il y a eu une prise de conscience collective. On a gagné en maturité et c’est ce qui fait la recette de cette belle série », a confié un Moussa Dembélé, certains de des qualités.