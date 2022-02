OL : L'Equipe a-t-il fait capoter la signature de Galtier à Lyon ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est sur le banc des visiteurs que Christophe Galtier va s'installer lors du match entre Lyon et Nice. Du côté du président de l'OL on le digère toujours mal.

Que serait-il advenu de la saison lyonnaise si l’été dernier Christophe Galtier avait décidé de rejoindre l’OL plutôt que Nice après avoir choisi de quitter Lille malgré le titre de champion de France ? Nul ne le sait, mais ce qui est certain c’est que du côté de Lyon on a encore du mal à digérer la manière dont les choses se sont déroulées avec le technicien français. Car ce dernier était le choix numéro 1 de Jean-Michel Aulas et Juninho après le départ fracassant de Rudi Garcia. Et c’est peu dire qu’après la victoire arrachée par l’OGC Nice (3-2) lors du match aller de Ligue 1 à l’Allianz Riviera, la joie explosive de Galtier ce soir-là a choqué les responsables de Lyon. Car L’Equipe le rappelle à quelques heures des retrouvailles entre les deux clubs, l’Olympique Lyonnais pensait vraiment avoir obtenu un accord avec Christophe Galtier et a été mis KO lorsque finalement ce dernier a annoncé qu’il s’engageait avec le club azuréen.

Une alerte en fin de repas, Galtier avait choisi Lyon

Le dîner qui a eu lieu hier soir entre Jean Michel Aulas , Vincent Ponsot, Juninho et Christophe Galtier

Aurait inverser la tendance pour l'entraîneur français Galtier qui serait sur le point de devenir l'entraîneur de l'olympique Lyonnais la saison prochaine pic.twitter.com/HLxhqU4zyv — 🦁 0L GONES NEWS ⚽ (@0LGONESNEWS) May 26, 2021

Le quotidien retrace cette séquence dans lequel le média spécialisé pourrait avoir eu un rôle déterminant. En effet, suite au fameux repas dans un restaurant lyonnais le 25 mai dernier, Christophe Galtier a confié à Juninho, Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et un de ses amis lyonnais qu’il avait finalement décidé de rejoindre l’OL, tout en précisant qu’il avait signé un accord de principe avec Julien Fournier, et qu’il allait devoir annoncer à ce dernier son changement de position dès le lendemain. Le repas se terminait donc bien, et tout le monde rentrait chez soi avec un le sentiment du devoir accompli. Sauf que dès la fin du fameux dîner lyonnais, L’Equipe annonçait via une alerte cette rencontre confidentielle, mettant Christophe Galtier en porte-à-faux avec les responsables de Nice. « La suite est douloureuse, le mercredi Fournier parvient à retourner le technicien en lui montrant ses avancées dans le recrutement. Le jeudi à midi, l’agent de Galtier donne encore des signaux positifs aux dirigeants lyonnais mais à 15 heures la décision définitive tombe, ce sera Nice », explique Hugo Guillemet. Jean-Michel Aulas espère ne pas avoir de plus gros regrets encore ce samedi vers 23 heures.